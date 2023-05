Novo caminhão vai reforçar a frota de veículos coletores de lixo

Alegrete acaba de receber um novo caminhão para a coleta de lixo domiciliar, o que representa uma grande conquista para a cidade e seus habitantes. O prefeito Márcio e o vice Jesse estiveram presentes na cerimônia de entrega técnica, que foi realizada nesta semana, na Secretaria de Meio Ambiente.

O veículo foi adquirido através de uma emenda impositiva dos vereadores Moisés Fontoura, Éder Fioravente, Dileusa Alves e Firmina Soares, da bancada do PDT, no valor total de R$ 802.500,00, sendo R$ 690.000,00 provenientes da emenda e R$ 112.500,00 do caixa livre do município. Essa iniciativa demonstra a preocupação dos legisladores com a qualidade de vida da população e com o meio ambiente, promovendo um investimento significativo para a melhoria dos serviços públicos.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destacou a importância desse novo veículo para a ampliação da frota e para atender à crescente demanda pela coleta de resíduos sólidos. Com a chegada do caminhão, será possível oferecer um serviço mais eficiente e ágil aos moradores da cidade, garantindo um ambiente mais saudável e sustentável.

O processo de compra do caminhão teve início em dezembro, por meio da Secretaria de Infraestrutura, e foi concluído em janeiro, quando a Secretaria de Meio Ambiente deu andamento aos procedimentos necessários para a entrega técnica. Agora, com o seguro do veículo encaminhado, o novo caminhão será integrado à frota e estará pronto para atender às necessidades da população.

Essa é uma conquista importante para Alegrete e um exemplo de como a união entre as diferentes esferas do poder público pode resultar em benefícios concretos para a população. Com um serviço de coleta de resíduos mais eficiente e sustentável, a cidade poderá desfrutar de um ambiente mais limpo e saudável, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes.