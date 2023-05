Alegrete ainda está distante da meta de vacinação contra a gripe em grupos prioritários

No último sábado(6), aconteceu o Dia D de vacinação contra a influenza em Alegrete, com a inclusão da vacinação bivalente contra a COVID-19. A campanha seguirá até o dia 31 de maio, com a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

Segundo informações repassadas pelos profissionais ao PAT, pela unidade móvel que ficou no calçadão, 140 pessoas do grupo prioritário realizaram vacina contra influenza e 120, a bivalente contra a COVID-19. Mesmo com a chuva, a equipe de saúde considerou a ação muito positiva.

Até o momento, não há mais detalhes sobre os dados nas Unidades de Saúde que também atenderam nos bairros. De acordo com o Ministério da Saúde do Estado, o público alvo contra influenza em Alegrete é de 32.179 nesta primeira etapa. Até o momento, apenas 32% foi atingido, sendo que os idosos lideram com 37%, seguido dos trabalhadores de saúde com 41%. Gestantes, puerperas, professores e crianças ainda têm um número baixo de vacinados.

A vacina é uma importante ferramenta de prevenção contra diversas doenças, incluindo a influenza e a COVID-19. A vacinação é especialmente importante para os grupos prioritários, pois eles têm maior risco de complicações e óbitos em caso de infecção.

A vacina contra a influenza é indicada para prevenir as formas graves da doença e reduzir o número de internações e óbitos. Além disso, a vacinação também contribui para evitar confusão com outras doenças respiratórias, já que os sintomas da influenza são semelhantes aos de outras doenças.

A vacinação contra a COVID-19 é a principal estratégia para combater a pandemia e prevenir a disseminação do vírus. A vacina bivalente oferece proteção contra duas variantes do vírus, tornando-se ainda mais importante para aqueles que estão nos grupos prioritários.

A Secretaria de Saúde do Município ressalta que a vacina está disponível em todas as ESFs com salas de vacinas no Município. Por isso, é importante que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem as unidades de saúde para receberem a vacinação, pois esta é uma forma eficaz de prevenção e cuidado com a saúde, e deve ser valorizada por toda a população.