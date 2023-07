Enquanto a solução não vem, moradores buscam juntos resolver os problemas do bairro Centenário

No bairro Centenário, em Alegrete, os moradores estão se unindo para enfrentar um problema recorrente: o barro na rua em frente às suas casas. Mesmo com diversos pedidos de melhorias feitas pela presidente do bairro, Marcele Almeida, a situação persiste, levando alguns moradores a tomarem a iniciativa de amenizar o problema por conta própria.

Diante das dificuldades enfrentadas e da demora para que as melhorias solicitadas sejam efetivamente realizadas, esses moradores decidiram agir. Com o intuito de minimizar o transtorno gerado pelo barro, eles se uniram em uma ação coletiva que demonstra o espírito de comunidade e solidariedade presentes no bairro.

A presidente do bairro, Marcele Almeida, parabeniza a iniciativa dos moradores e reconhece o apoio que eles deram à diretoria do bairro na busca por melhorias. Ela enfatiza que liderar uma comunidade e solicitar melhorias não é uma tarefa fácil, e por isso valoriza a atitude dos moradores em agir para solucionar o problema, temporariamente, enquanto aguardam as ações efetivas das autoridades competentes.

As fotos registrando a ação foram cedidas pela secretária do bairro, Mireli Stangherlin, que acompanhou de perto todo o processo. Nas imagens, é possível ver os moradores trabalhando juntos para espalhando cascalho e areia na rua, formando uma camada protetora que reduzirá a quantidade de barro que se acumula no local.

Essa iniciativa é um exemplo de como a união faz a força. Um dos participantes da ação, utilizou recursos próprios para adquirir o material necessário e mostrou que quando é possível contribuir para melhorias é importante buscar soluções e agir em benefício da comunidade.

A ação dos moradores do bairro Centenário serve como um resultado de que a transformação começa em no próprio quintal. Ao se unirem e assumirem a responsabilidade pela melhoria de sua própria rua, esses moradores mostram que é possível fazer a diferença, mesmo que seja em pequena escala.

A diretoria do bairro, junto com a presidente Marcele Almeida, reforça o compromisso de continuar lutando pelas melhorias necessárias no bairro Centenário. A ação serve como um estímulo para que as autoridades competentes priorizem as demandas da comunidade e atuem com agilidade para resolver os problemas que criaram a qualidade de vida dos moradores.