Corsan realiza melhorias para reforçar abastecimento de água em diferentes bairros de Alegrete

A Corsan realizou, nas últimas semanas, um conjunto de melhorias para reforçar o abastecimento de água e aprimorar a distribuição em diferentes regiões de Alegrete. As intervenções incluem instalação de equipamentos, interligações de redes, ampliação da capacidade dos reservatórios e extensão da rede de abastecimento. Ao todo, as ações beneficiam diretamente cerca de 3,8 mil imóveis.

Uma das intervenções ocorreu na Rua Pinheiro Machado, esquina com a Rua Sepé Tiarajú, no bairro Cidade Alta. No local, foi instalada uma ventosa em uma rede de fibrocimento DN 150. O equipamento permite a expulsão do ar acumulado na tubulação após a realização de manutenções, contribuindo para agilizar a retomada do abastecimento.

No mesmo ponto, a Companhia também executou uma interligação de rede com o objetivo de melhorar a distribuição de água na região, que atende aproximadamente 2,6 mil economias.

Outra melhoria foi realizada com a interligação do poço ALG-29 ao reservatório R-18. A obra amplia a capacidade de armazenamento e reforça o abastecimento dos bairros José de Abreu, Gamino, Piola e Renascer.

No local, também foi instalada uma válvula redutora de pressão (VRP), equipamento utilizado para regular a pressão da rede. A intervenção beneficia cerca de 1,2 mil imóveis.

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Rede de água chega a 12 famílias no bairro Gamino

No bairro Gamino, a Corsan executou aproximadamente 200 metros de rede de água para atender 12 famílias que ainda não possuíam ligação regular.

O trabalho foi realizado a partir de uma solicitação da Prefeitura de Alegrete, que forneceu a documentação necessária para a regularização das áreas. A ação envolveu os setores de Responsabilidade Social e Serviços da Companhia.

Com a extensão da rede concluída, os moradores já podem solicitar a ligação de água.

Segundo o supervisor de Serviços da Corsan, Valério dos Santos, as intervenções realizadas possuem características diferentes, mas integram um mesmo trabalho de qualificação do sistema de abastecimento.

“São intervenções que, embora tenham características diferentes, contribuem para um mesmo objetivo: tornar o sistema de abastecimento mais eficiente e oferecer maior estabilidade na distribuição de água”, destaca.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Corsan para aprimorar a estrutura de abastecimento e qualificar os serviços prestados à população de Alegrete.