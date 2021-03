Desorientados, jovens aterrorizam a madrugada com rojões e bombas no centro da cidade

Compartilhe















Grupo de jovens que provocou um período de terror e anarquia com fogos de artifícios, na madrugada de domingo(14), foi abordado, identificado e autuado pela Brigada Militar.

E esse comportamento ocorre num período de muita apreensão, onde os casos fatais do novo coronavírus estão dilacerando famílias que estão perdendo seus ente queridos. Mas, um grupo de jovens, abordados pela Brigada Militar parece alheio a toda essa situação. Durante um período na madrugada, várias denúncias de fogos de artifícios nas ruas centrais. As bombas era detonadas em momentos distintos. Depois de um período de buscas, uma guarnição localizou o veículo que estava sendo denunciado. No interior, homens e mulheres jovens, que foram identificados.

Na revista do veículo foram encontrados as bombas. Eles teriam causado perturbação da tranquilidade com bombas e rojões. Os seis ocupantes do veículo tinham entre 20 e 25 anos. Eram três mulheres e três homens. O veículo, Ford Ranger foi abordado no cruzamento das ruas venâncio Aires com General Sampaio. O condutor se negou a realizar o teste do etilômetro e foi autuado. O material localizado foi apreendido.