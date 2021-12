Covid: apenas um paciente positivo no Município

Share on Email

Não foram registrados casos na sexta-feira (24/12), no sábado (25/12), no domingo (26/12) e nem nesta segunda-feira (27/12). Também não foram registrados recuperados e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos.

Na Enfermaria Covid 100% dos leitos estão disponíveis. Na UTI não há pacientes diagnosticados com Covid-19.

Atualmente são 12.077 casos confirmados e 11.777 recuperados. Há 1 caso ativo no Município. Até a data de hoje, temos registrados 299 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 41.049 testes, sendo 28.971 negativos, 12.077 positivos e há uma (1) pessoa aguardando resultado de exame.