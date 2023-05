Covid: há 3 anos o primeiro paciente infectado com o vírus era hospitalizado na Santa Casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No dia 16 de maio de 2020, a UTI da Santa Casa de Caridade de Alegrete recebeu seu primeiro paciente com resultado positivo para Covid-19, marcando o início de um período extremamente delicado e desesperador para a saúde em todo o mundo. A cidade, assim como outras em todo o país, foi “invadida” pela pandemia e teve que lidar com seus efeitos devastadores. Desde então, a população alegretense passou por dificuldades em meio a essa crise global.

Naquele momento, o paciente era um homem de 50 anos, originário da cidade de Quarai, que já apresentava comorbidades como diabetes e hipertensão. Seu estado de saúde era considerado grave, o que trouxe apreensão e preocupação para a equipe médica da Santa Casa de Caridade. A confirmação desse caso foi um alerta para a gravidade da situação e para a necessidade de ações urgentes para conter a disseminação do vírus na região.

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, não apenas afetou a saúde das pessoas, mas também teve efeitos na economia, no emprego e na vida social. A luta contra a pandemia exerceu esforços coordenados de todos os setores da sociedade, e as autoridades de saúde tiveram que tomar medidas rápidas e efetivas para controlar o vírus e minimizar seus efeitos na população.

Durante esses três anos de pandemia em Alegrete, foram registrados 333 óbitos por Covid-19, um número alarmante e triste para uma cidade com pouco mais de 73 mil habitantes. Ao todo, foram realizados 66.033 testes, dos quais 43.672 tiveram resultado negativo e 22.361 resultaram positivos. Felizmente, 21.990 pessoas conseguiram se recuperar da doença, demonstrando a resiliência da comunidade em face dessa adversidade.

Em 9 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o fim da pandemia, trazendo um pouco de alívio para a população de Alegrete e do mundo. Atualmente, apenas 27 pessoas estão em observação com síndrome gripal na cidade, um sinal positivo de que a situação está mais controlada e sob melhores condições.

A pandemia de Covid-19 representou um grande desafio para toda a humanidade, testando a nossa capacidade de adaptação, resiliência e solidariedade. Alegrete e sua população enfrentaram momentos difíceis, mas conseguiram superar as adversidades com bravura e união. A solidariedade e o cuidado com o próximo foram fundamentais para enfrentar essa crise, mostrando que juntos somos mais fortes.

À medida que a cidade se recupera dos efeitos causados ​​pela pandemia, é importante aprender com as lições que ela nos trouxe. O fortalecimento do sistema de saúde, a promoção de medidas preventivas e o investimento em pesquisas científicas são alguns dos aspectos que devem ser levados em consideração para que estejamos mais preparados para enfrentar futuros