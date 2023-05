Homem que furtava lojas no centro foi preso em flagrante

Na tarde de terça-feira (16), um furto qualificado foi registrado na região central da cidade de Alegrete. Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição estava em policiamento ostensivo quando foi informada por algumas pessoas que um indivíduo havia furtado objetos de uma loja nas adjacências da Rua dos Andradas. Além disso, os comerciantes locais já estavam atentos ao suspeito, pois ele já teria cometido outros delitos.

Os policiais rapidamente iniciaram as buscas pelo suspeito e, com a ajuda de algumas testemunhas, conseguiram abordar um homem de 18 anos, que estava acompanhado por outro indivíduo de 32 anos. Durante a revista pessoal, os PMs encontraram objetos da loja furtada na cintura do mais jovem. Após identificar as mercadorias, foi feito contato com a responsável pelo estabelecimento comercial, que reconheceu os produtos.

Diante da evidência do furto, o indivíduo de 18 anos foi levado à Delegacia de Polícia, onde a Delegada de Plantão determinou a prisão em flagrante por furto simples. No entanto, a prisão foi afiançável em um salário mínimo, entretanto, como não foi paga, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Já o outro indivíduo que estava na companhia do suspeito, não portava nenhum produto e foi conduzido como testemunha. Ele foi ouvido e, posteriormente, liberado. O furto qualificado é considerado crime e, como visto nesse caso, pode levar à prisão em flagrante do suspeito. Os produtos foram restituídos à vítima.