Covid: seis mil alegretenses estão com segunda dose da vacina atrasada

Confira o cronograma no link a seguir:

Cronograma de vacinação desta quarta

É importante salientar a vacinação como o principal mecanismo de defesa contra a Covid-19. A seguir, destacamos alguns pontos importantes a respeito da única forma de se manter imune aos perigos desta doença fatal.

Farmácias e laboratórios registram falta de testes da Covid-19 em Alegrete

– A vacinação contra a COVID-19 ajudará a evitar que você contraia o vírus;

– Todas as vacinas contra a COVID-19 atualmente disponíveis demonstraram ser altamente eficazes na prevenção da COVID-19;

– Especialistas afirmam que tomar a vacina contra a COVID-19 também pode ajudar a evitar que você adoeça gravemente, mesmo que contraia a COVID-19;

– Estar vacinado também protege as pessoas ao seu redor, particularmente aquelas com risco aumentado de doenças graves causadas pela COVID-19;

– A vacinação contra a COVID-19 é a maneira mais segura de se desenvolver proteção;

– A COVID-19 pode causar complicações graves e fatais, e não há como saber como a COVID-19 afetará cada um, por isso a vacina impede a ação mais violenta do vírus;

– A vacinação contra a COVID-19 é a ferramenta mais importante para conter a pandemia.

UPA extrapolou muito a capacidade de atendimento nos últimos dias

O uso de máscaras e o distanciamento social também ajudam a reduzir a chance de se expor ao vírus ou de transmiti-lo a outras pessoas, mas essas medidas não são suficientes. As vacinas atuarão no seu sistema imunológico para que ele esteja pronto para combater o vírus caso haja exposição.

Por fim, vale destacar que estando vacinado e cumprindo os devidos protocolos de proteção (uso de máscara e álcool em gel) a pandemia tende a ser controlada com maior êxito.