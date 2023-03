Covid: um paciente hospitalizado e 49 ativos em Alegrete

Share on Email

Na sexta-feira (03/03), houve o registro de 05 casos positivos, sendo 04 mulheres e 01 homem na faixa etária entre 19 e 69 anos.

No sábado (04/03), não foram registrados casos positivos, já no domingo (05/03), foi registrado 01 caso positivo, 01 mulher com 15 anos.

Nesta segunda-feira (06/03), foram registrados 06 casos positivos, 03 mulheres e 03 homens com idades entre 27 e 74 anos, também, foram contabilizados 13 recuperados.

No momento, 49 casos encontram-se ativos, sendo que 01 pessoa está internada com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete.

Até o momento foram realizados 64.785 testes, sendo 42.780 negativos e 22.005 positivos. Dentre os que positivaram, 21.623 encontram-se recuperados.

Foram registrados 333 óbitos por Covid-19 e, em observação, com síndrome gripal, há 37 pessoas.