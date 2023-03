Semana da Mulher| Uma professora apaixonada pela vida

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

“Viver e não ter a vergonha de ser feliz…”. A música de Gonzaguinha é a favorita de Anelise dos Santos Rodrigues Dornelles, de 43 anos, e representa muito bem sua história. Ela tem licenciatura em Dança, com habilitação em Arte, atualmente é professora e trabalha no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, no Curso Normal e Ensino Médio. Anelise orgulha-se de lecionar Didática da Arte, acredita que forma futuros professores para o mundo da educação.

Super Théo, prematuro de 25 semanas e 810g, vai para casa depois de 4 meses na UTI NEO

Natural de Alegrete, residiu também em Santo Ângelo e Cruz Alta. Em suas andanças, conheceu o amor, que lhe proporcionou três filhos, com idades de 18, 10 e 3 anos. Sendo assim, seu dia a dia é corrido, Anelise acorda cedo para deixar tudo organizado para sua família. Felizmente, conta com a ajuda de uma das pessoas mais importantes de sua vida: Dona Marília, sua mãe.

Uma doce espera

Quando questionada pelo PAT sobre sua visão sobre a sociedade, afirma que “O mundo em que vivemos está em constante transformação, tanto política, profissional e social.” Mesmo assim, ressalta que as pessoas vivem para ganhar dinheiro, esquecendo a essência, que são os laços afetivos.

Gosta muito de ler, seu livro predileto é A cor púrpura – da autora negra Alice Walker, lançado em 1982, que fala sobre as questões étnico-raciais e de abuso à mulher. O filme favorito é Estrelas além do tempo – de 2017, dirigido por Theodori Melfi, fala sobre a luta de mulheres negras por reconhecimento e igualdade em um dos maiores órgãos americanos, a NASA.

PAT Comportamento/ Você aceita a textura natural dos cabelos?

A música escolhida por Anelise é O que é, o que é?, de Gonzaguinha, que lhe serve de inspiração diariamente, “Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz…”.