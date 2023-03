Foi decidido neste início de tarde: mesmo com reveses, Carnaval está confirmado em Alegrete

O presidente da Assercal, Gilson Vaucher, vai se desligar temporariamente do cargo devido a problemas de saúde. A decisão ocorreu depois de quase três horas de reunião, no Gabinete do Prefeito Márcio Amaral.

De acordo com informações repassadas ao PAT, haverá uma força tarefa para conclusão das obras e, o valor de 352 mil reais repassados pela Prefeitura, do projeto que entrou em regime de urgência na Câmara e foi aprovado, na sessão do dia 2, por seis votos a cinco, será utilizado na Avenida – pontuaram.

A festa popular está mantida – disse Prefeito Márcio Amaral. Com tudo pronto para o grande dia, as escolas de samba permanecem com uma ampla programação. O Carnaval, inicialmente estava previsto para ocorrer nos dias 3 e 4, mas, devido ao atraso na conclusão das obras e a previsão de chuva intensa, o que ocorreu, o evento foi adiado.

O PAT questionou alguns Presidentes de escolas de samba sobre a possibilidade do desfile ocorrer na Avenida Eurípedes Brasil Milano( Avenida Darcy Oviedo Cruz), porém, eles citaram que essa não foi uma questão discutida e acreditam que isso não irá acontecer, pois o trabalho será voltado para conclusão das obras e a realização de um grande evento – um grande retorno do Carnaval de Rua de Alegrete que não ocorre há mais de 8 anos.

A obra está acontecendo com todos os laudos que são necessários e todas as adequações serão realizadas.

A Prefeitura Municipal de Alegrete já havia liberado a verba de 700 mil reais e duas emendas parlamentares que somam cerca de 250 mil entre os Deputados Federais Afonso Motta(PDT) e Henrique Fontana(PT).

Conforme Gilson Vaucher já havia anunciado, 125 camarotes já teriam sido vendidos e cerca de 2 mil lugares nas arquibancadas.

Em entrevista ao PAT, no dia 3 ele citou: “no dia 2 o CREA esteve com o Prefeito Márcio Amaral e disse que não havia problema estrutural, mas diante do pouco tempo para cura do concreto e outros detalhes decidimos adiar a festa. Nos atendemos a todas as exigências que chegaram e houve cinco alterações de PPCI”, comentou.

No próximo final de semana dia 11, o Carnaval Fora de Época, será em Uruguaiana.