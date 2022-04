Cozinha Comunitária sofre 5 arrombamentos em 3 meses, só ontem, no CRAS, foram 2 vezes

“Esse é um lugar que é para auxiliar a todos. Lamentável este tipo de situação, sem contar que, apenas na cozinha comunitária, até o momento, em três meses, foram cinco arrombamentos com furtos” – comenta a Secretária de Assistência Social, Iara Caferatti.

Ela estava na Delegacia de Polícia, na noite de ontem(12), após a prisão de um homem de 31 anos, que invadiu duas vezes o prédio do CRAS Zona Leste, em menos de duas horas, na noite de terça-feira, furtou uma TV e outros objetos.

Segundo ocorrência policial, a guarnição da Brigada Militar foi acionada com a denúncia de que havia um indivíduo dentro do prédio do CRAS. No endereço, os policiais se depararam com o acusado saindo do estabelecimento com mochilas nas mãos. Assim que ele percebeu a aproximação das guarnições, saiu correndo, contudo foi interceptado por um funcionário da Prefeitura que, também, estava chegando no CRAS, depois de ser comunicado de que o prédio tinha siso alvo de furto/arrombamento.

Os policiais prenderam o acusado e o encaminharam à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por furto qualificado.

A ação rápida dos policiais militares, foi fundamental para que o acusado fosse preso, pois a guarnição chegou poucos minutos após ser acionada no endereço, com o funcionário e conseguiram flagrar a ação do ladrão.

O relato da Secretária de Assistência Social, foi de que, mais cedo, por volta das 20h, o alarme acionou e o zelador foi até o CRAS, na companhia de responsáveis pelo sistema de videomonitoramento. Nesta primeira ação, o acusado teria levado uma televisão, ele entrou no local por uma janela que arrombou.

Cerca de duas horas depois, novamente, percebeu-se o movimento suspeito no endereço e a Secretária Iara Caferatti foi comunicada. Ela, no mesmo instante acionou a Brigada Militar e um funcionário que reside nas imediações.

A gestora da pasta da assistência Social também, se deslocou até o CRAS e quando chegou o indivíduo já estava preso e, os itens da segunda investida no prédio, recuperados.

Fica o alerta para que as pessoas não adquirem produtos sem procedência pois isso também é crime e podem ser presas por receptação.

Há cerca de 15 dias foram levados aproximadamente 150 kg de arroz e 40kg de carne da Cozinha Comunitária, um espaço que é para a comunidade e auxilia centenas de famílias.- conforme informou Secretária Iara.

Até então, não há relação do preso com os outros crimes, contudo, ele reside nas imediações, do CRAS e da Cozinha Comunitária.