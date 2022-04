Sala de aula da turma 72 do Oswaldo Aranha gera revolta nos pais

Share on Email

Depois de mais de dois anos em obras, o prédio da Escola Oswaldo Aranha,da Rua General Sampaio foi entregue à comunidade escolar.

Porém, uma situação está deixando os pais revoltados. A turma 72 que estava com aulas no prédio velho da escola, foi transferida para o outro prédio.

Relato de pais é que a sala está toda pichada, com pouco espaço e tem, inclusive, um pia dentro da sala de aula. Nessa turma tem uma aluna cadeirante.

Sala da turma 72 do Oswaldo Aranha

O direror Ernesto Viana diz que estão mudando de prédio e mesmo assim estão com falta de sala, porque o segundo piso ainda continua interditado. A direção está pensando em retornar com está turma para o outro prédio, devido a situação. A turma é a 72.

A empresa que faz a obra pediu aditivo e pediu tempo para recomeçar e não retornou, explicou o diretor.

– Para tentarmos acabar com as aulas não escalonadas, porque não era bom para ninguém, mudamos o que deu daqui do prédio da Avenida Freitas Valle para o outro, e mesmo assim temos turmas sem sala de aula.