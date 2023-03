CRAS Norte realiza atividades alusivas ao dia da mulher

O evento contou com a participação da Secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti e sua equipe.

As mulheres puderam assistir uma palestra sobre violência contra a mulher e prevenção, proferida pela assistente social, Daniela Haerter e pelo psicólogo Márcio Duarte, que atuam no CREAS.

Houve momentos de embelezamento ministrados por Tatiane Correia, da Mary Key.

Também aconteceram sorteios de brindes, entrega de lembrancinhas e, finalizando, foi servido um delicioso coffee break. Esse foi o início da programação em decorrência do Dia da Mulher, que é comemorado no próximos dia 8.

Bêbado, irritado porque queria o som alto, homem quebra a casa; mas fugiu da BM

O lançamento oficial da Campanha Sinal Vermelho em 2023, que consiste em uma forma de ajudar as mulheres a comunicar uma agressão em quaisquer farmácias do município, ocorreu no dia anterior no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal.

A palestra show “Permita-me menos perfeita, mais humana, mais feliz” de Sandro Libardoni deu sequência a programação.

Pai pensou que estivesse ajudando o filho, mas era um golpe de 12 mil reais

O evento também foi uma promoção da Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.