Mais de 100 catadores participaram do Projeto Reciclador

Os participantes assistiram a uma palestra da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a respeito do ano letivo, número de escolas e vagas disponíveis. Também houve um momento literário com contação de histórias para as crianças.

A Secretaria de Saúde, através de representantes do CAPSi, falaram sobre os cuidados com a saúde mental, e colocaram os serviços à disposição.

O renascimento depois de uma tragédia: alegretense descreve suas fraturas e traumas e a perda de um filho

A abertura do evento esteve por conta das secretárias municipais Gabriella Segabinazi (Meio Ambiente) e Iara Caferatti (Promoção e Desenvolvimento Social), ressaltando a importância da assiduidade nos encontros.

A coordenação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos apresentou os cursos e oficinas que estão disponíveis no local.

O vice-prefeito Jesse Trindade, enfatizou a importância deste premiado projeto, pois esses trabalhadores realizam um trabalho fundamental e que colabora para que nossa cidade se torne ainda mais sustentável.

Mais de 110 participantes, sendo 26 novos cadastrados no projeto Reciclador, participaram das atividades.