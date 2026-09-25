Crédito para lavouras em Alegrete cai 48% em 2026, aponta o BC

O crédito de custeio contratado por produtores de Alegrete para lavouras somou R$ 87,5 milhões de janeiro a agosto de 2026, 48,2% a menos que nos mesmos meses de 2025, quando chegou a R$ 168,9 milhões. O arroz, principal cultura financiada no município, teve queda de 45,9%. Já o custeio da pecuária ficou praticamente estável, com recuo de 6,2%.

Os números são da Matriz de Dados do Crédito Rural do Banco Central, que reúne as operações registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural (Sicor). O levantamento do portal considera os contratos de custeio por município e produto, com dados disponíveis até agosto.

Custeio em Alegrete, janeiro a agosto

Finalidade 2025 2026 Variação Arroz R$ 119,3 mi R$ 64,6 mi -45,9% Soja R$ 26,7 mi R$ 14,4 mi -46,0% Trigo R$ 6,1 mi R$ 75 mil -98,8% Canola R$ 183 mil R$ 2,1 mi +1.047% Milho R$ 416 mil R$ 1,0 mi +143% Total agrícola* R$ 168,9 mi R$ 87,5 mi -48,2% Bovinos R$ 130,8 mi R$ 123,0 mi -5,9% Total pecuário R$ 131,4 mi R$ 123,3 mi -6,2% Total geral R$ 300,3 mi R$ 210,8 mi -29,8%

*Inclui também aveia, pastagem e aquisição de insumos por cooperativas, entre outras finalidades. Fonte: Banco Central, Sicor/Matriz de Dados do Crédito Rural, contratos de custeio emitidos em Alegrete.

Área de arroz financiada caiu quase pela metade

A área de arroz vinculada aos contratos de custeio passou de 13.294 hectares, de janeiro a agosto de 2025, para 7.110 hectares no mesmo período de 2026, redução de 46,5%. Na soja, a área financiada caiu de 6.753 para 3.086 hectares.

O número não é a área plantada no município: ele mede só a lavoura que entrou em contrato de custeio registrado no Sicor. Quem planta com recursos próprios ou outras formas de financiamento não aparece nessa conta.

Início do ano agrícola também mais fraco

O recuo aparece também em julho e agosto, os dois primeiros meses do ano agrícola 2026/2027, período em que começam as contratações para a safra de verão. Nesses dois meses, o custeio total em Alegrete somou R$ 81,7 milhões, ante R$ 130,3 milhões em julho e agosto de 2025, queda de 37,3%.

Arroz: R$ 32,4 milhões em julho e agosto de 2026, ante R$ 60,5 milhões em 2025 (-46,4%), com área financiada de 3.515 hectares, ante 6.867

R$ 32,4 milhões em julho e agosto de 2026, ante R$ 60,5 milhões em 2025 (-46,4%), com área financiada de 3.515 hectares, ante 6.867 Soja: R$ 5,1 milhões, ante R$ 14,5 milhões

R$ 5,1 milhões, ante R$ 14,5 milhões Bovinos: R$ 38,1 milhões, ante R$ 41,9 milhões

A base do Banco Central não informa o motivo da redução. Nas últimas semanas, o portal mostrou produtores que anteciparam a semeadura do arroz diante da previsão de El Niño e o debate sobre o alongamento de dívidas rurais em Alegrete.

Como refazer a conta

Os dados estão no recurso “Contratos de Custeio por Município e Produto” da Matriz de Dados do Crédito Rural, no portal de dados abertos do Banco Central. O portal filtrou o código IBGE de Alegrete (4300406) e somou o valor dos contratos por mês de emissão, de janeiro a agosto de 2025 e de 2026. Os valores estão em reais correntes, sem correção pela inflação.

A base é atualizada periodicamente, e os meses mais recentes podem receber registros depois da consulta, feita em 24 de setembro. Os dados de setembro ainda não estavam disponíveis.