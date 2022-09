Criança de 5 anos morre após carro cair em rio na ERS-155 em Ijuí, diz CRBM

Uma criança de cinco anos morreu após um acidente de trânsito na ERS-155, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (23). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro conduzido pela mãe da vítima caiu no Rio Pitiribu.

O acidente ocorreu na altura do km 8 da rodovia. Conforme a polícia, a condutora perdeu o controle do veículo, caindo no rio. O carro ficou de cabeça para baixo e parcialmente submerso.

A mulher foi encaminhada para o Hospital de Caridade de Ijuí. O estado de saúde dela não foi divulgado pelo CRBM.

Fonte: G1