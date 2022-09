Padrasto é flagrado sem cueca com enteada de 11 anos dentro de carro e é preso em SC

Um homem de 51 anos foi preso na noite de quinta-feira (22), em Brusque, no Vale do Itajaí, por suspeita de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele foi flagrado sem cueca, com a bermuda aberta, dentro de um carro com a enteada, de 11 anos. A vítima estava seminua e no banco traseiro.

A polícia voltava de uma ocorrência, por volta das 20h45, quando passou por um carro parado às margens da Rua Abraão de Souza e Silva, no bairro Fazenda, e viu um homem passando do banco de trás para frente. A viatura fez a abordagem e percebeu que ele estava com a bermuda aberta e a cueca no assoalho do veículo.

Na parte de trás do veículo, estava a enteada dele, seminua, de acordo com a PMRv.

O homem foi detido pela polícia por estupro de vulnerável e levado à delegacia. Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito disse que tirou a roupa porque estava passando mal.

O delegado que atendeu o flagrante, Daniel Dias, informou que o homem disse que mora há seis anos com a menina e a mãe dela. “Não sabia explicar por que a menor estava sem roupa”, afirmou Daniel Dias.

A Polícia Civil informou que o flagrante foi mantido e, nesta sexta-feira (23), o suspeito deve passar por audiência de custódia. Já a menina deve realizar exames.

Ainda segundo os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, a menina foi amparada pelo Conselho Tutelar.

O caso é investigado. O delegado que ficará responsável pelo caso não havia sido definido até a última atualização desta reportagem.

Fonte: G1