Com a alta umidade do ar o frio está de volta em Alegrete

Uma semana de preocupação da Defesa Civil, devido a intesidade da chuva que caiu em Alegrete. Só nas últimas 24h, foram registradas 111mm de chuva aqui no município. Com a umidade do ar em 95%, ocasianada pela chuva e a cheia do Ibirapuitã a previsão nesta quinta-feira é de muito frio em Alegrete.

A previsão é de uma mínima de 4ºC, porém sem chuva para esta quinta -feira(13) em que será realizada a chegada da Chama Crioula que foi transferida para o dia de hoje. Alguns peões e prendas que vão participar do evento comentaram que terão que reforçar os agasalhos para muito cedo se integrarem ao cavalarianos no trajeto desde a Avenida Braz Faraco ate a Praça Getúlio Vargas. O frio vai continuar até o fim de semana.