Crianças da Gente Miúda e Marquês de Alegrete fazem maquetes de seus bairros em homenagem à cidade

Os alunos da educação infantil turma nível B III do Emei Gente Miúda, conveniada nesta instituição, realizaram uma Mostra dos trabalhos com a temática Viva Alegrete, onde resgataram a história do município. Os pequenos confeccionaram maquetes dos bairros onde moram, realizaram apresentação do Canto Alegretense, além da exposição das releituras de prédios históricos, poesias e muito mais. Destaca-se a visitação das famílias nos pontos turísticos, registradas com lindas fotos. O prefeito Márcio Amaral prestigiou as atividades.

O envolvimento das famílias foi fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. Diante de tudo isso, ver as famílias prestigiando esse momento torna-se gratificante.

Além da turma do nivel B, as turmas do ensino fundamental da Escola Marquês D’Alegrete também realizaram suas apresentações em homenagem ao município que comemorou 192 anos no último dia 25 de outubro, oportunidade em que o prefeito Márcio Amaral foi recepcionado e acompanhado pelos alunos do 5° ano caracterizados pelos personagens de Marquês de Alegrete e sua esposa.