Deputada alegretense Fernanda Melchionna lança livro sobre feminismo

A partir da experiência de anos da autora em debates sobre gênero, feminismo e políticas públicas nos mais diferentes espaços sociais, culturais e midiáticos, ela dedicou esforços e pesquisas para trabalhar a história de luta por direitos das mulheres sob uma perspectiva classista, histórica e de combate às opressões. Publicada pela Editora de Cultura (@editoradecultura). Parte da Coleção Inquietações Contemporâneas, dirigida pelos acadêmicos Caio Riter e Diego Pautasso, a obra será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre/RS, no dia 11 de novembro, sábado, a partir das 19h.

Desbravar a história não contada das mulheres e de suas reivindicações fez parte da trajetória de ativismo da deputada, que agora salta dos discursos em diferentes ambientes sociais, políticos e culturais para o livro impresso, que incluiu aprofundamento de pesquisas e descoberta de novas referências. Estas aparecem no capítulo “Saber mais”, no final do livro, onde Fernanda Melchionna compartilha generosamente suas fontes com os leitores e as leitoras, pois considera seu trabalho um convite para o aprofundamento da sociedade no assunto, um dos mais destacados no mundo com temporâneo.

“Penso neste livro como uma narrativa que busca desnaturalizar o apagamento das mulheres da História, de suas várias lutas e dos desafios enfrentados em tempos passados. E tem como objetivo ajudar a pensar as lutas do presente e a conquistar novos futuros”, afirma a autora.

A alegretense Fernanda Melchionna saiu do município em 1984, quando se mudou definitivamente para a capital do estado para cursar biblioteconomia na UFRGS. Além de bancária licenciada do Banrisul, chegou a trabalhar em biblioteca escolar e considera este espaço parte essencial do processo de ensino e de aprendizagem. Também é pós-graduada em História do Brasil Contemporâneo. Atualmente, exerce a segunda legislatura como deputada federal, que, em 2022, foi a mulher mais votada em seu estado.

Entre as obras citadas como referências para a escrita do ensaio “Tudo isso é feminismo? – uma visão sobre histórias, lutas e mulheres”, autoras que abordam as questões femininas na teoria e na prática, como a estadunidense bell hooks e a italiana Silvia Federici, ao lado das brasileiras Heloisa Buarque de Holanda, Sueli Carneiro entre outras.

Confira um trecho do livro

“Se as mulheres sentem mais as opressões e explorações de um modelo (capitalista) que tem condenado o futuro da humanidade, também pode nascer de nós um novo caminho. Sem modelos acabados, mas com a convicção de que é a luta que muda a vida e de que a saída é coletiva. Lutem como uma mulher!”

É possível adquirir o livro através do link: http://www.editoradecultura.com.br/titulo_view.php?ID=153

O que: lançamento do livro “Tudo isso é feminismo? Uma visão sobre histórias, lutas e mulheres”.

Quando: 11/11, às 19h

Onde: Feira do Livro de Porto Alegre, na Sessão de Autógrafos