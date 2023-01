Crimes de furto e estelionato encerraram o ano de 2022 em alta

O ano de 2022 encerrou com crimes de furtos e estelionato em alta no município de Alegrete. De acordo com os números, em 31 dias do mês de dezembro, a cidade contabilizou 79 furtos. O mês anterior havia registrado 84 ocorrências deste tipo de crime no município. No RS foram 125.670 furtos, um dos crimes mais recorrentes no ano. Alegrete encerrou o mês de dezembro com um homicídio dos 143 ocorridos no Estado.

Outro crime que segue em alta é o estelionato. Embora estável nos últimos meses, o município teve 37 vítimas lesadas por estelionatários, mesmo número de ocorrências no penúltimo mês do ano. No Estado foram registrados 91.308 ocorrências de estelionato.

O crime de furto de veículo aumentou em dezembro, foram 6 casos contra 2 ocorridos em novembro do ano passado. Dos quatro casos de roubos ocorridos em novembro, a cidade registrou apenas dois em dezembro de 2022. O abigeato registrou 4 ocorrências registradas pela polícia civil, mesmo número de casos ocorridos em novembro.

Já os crimes envolvendo entorpecentes (posse), tiveram ligeira redução num comparativo entre os dois últimos meses de 2022. Dos 10 casos de posse de drogas em novembro, a cidade registrou sete apreensão por este tipo de crime em dezembro. Nos casos de tráfico de drogas, foram cinco, totalizando 10 no último bimestre do ano passado. Os delitos relacionados a armas e munições diminuíram. Em dezembro ocorreram dois casos, contra quatro registrados em novembro.