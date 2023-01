Bancos alertam clientes para nova investida dos estelionatários

O comunicado destaca sobre mais uma nova modalidade de crime, o “golpe do brinde”.

O modus operandi dos golpistas inicia com o contato realizado com a vítima por telefone ou por meio do WhatsApp.

Superação, determinação e fé na vida do barbeiro alegretense Jalisson Oliveira

A informação é que um brinde, podendo ser flores, cosméticos ou outros está sendo disponibilizado pelas agências bancárias. Com isso, a pessoa precisa receber pessoalmente o presente e, assim, agendam um horário para realizar a entrega.

O golpe

Assim, de acordo com os bancos, os criminosos vão até a residência do cliente e se passam por entregadores. Dessa forma, com o suposto intuito de “confirmar” a entrega e o recebimento do produto, o golpista solicita o número do CPF da pessoa, além de tirar uma foto da vítima.

De posse dos dados e da foto da vítima, os criminosos utilizam a biometria facial. Tendo acesso a seus serviços bancários, como a solicitação de empréstimo.

Portanto, para evitar ser vítima deste golpe, a orientação é que as pessoas nunca tirem foto selfie por solicitação de supostos entregadores.

Morre o alegretense Januário de Oliveira, ícone das transmissões

Os criminosos também costumam colocar fita isolante no celular que tira a selfie da vítima, com o intuito de que ela não perceba a mensagem de contratação de crédito na tela da biometria no aplicativo do banco que, via de regra, já está aberto no telefone celular deles.