BBB 24: Matteus vai para baixo do edredom com Isabelle

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O clima entre Matteus e Isabelle atingiu um ponto de destaque quando os dois decidiram deitar juntos e se cobrir com o edredom.

Após um momento inicial de silêncio, Matteus solicitou um gesto carinhoso, pedindo um “selinho” à Isabelle, que reagiu com risos. Os dois permaneceram abraçados na cama por um tempo, compartilhando conversas descontraídas.

Cristiane Lohmann, a força da mulher alegretense no cenário político gaúcho

Em certo momento, houve movimentação sob o edredom, indicando uma proximidade maior entre os participantes. Uma troca de palavras sussurradas ocorreu entre Matteus e Isabelle, seguida pelo relato de “um” por parte do participante. Isabelle respondeu com humor, mencionando “mais um toco”.

A interação entre os dois continuou com conversas e trocas de carinho, demonstrando uma relação de intimidade que se desenvolveu ao longo do programa. Matteus foi visto acariciando o cabelo de Isabelle após se descobrirem do edredom.

Começou o trabalho de recuperação e preservação do prédio da Estação Férrea

Os momentos compartilhados entre os participantes no Quarto Fada mostram a dinâmica dos relacionamentos dentro da casa do BBB 24, onde os participantes passam por experiências diversas enquanto convivem sob os olhares das câmeras e do público.