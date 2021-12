Cruzeiro alega problemas e não vai cumprir acordo com o alegretense Sidnei

O zagueiro foi anunciado dia 13 de dezembro.

O contato foi feito por meio de André Argolo, secretário-geral do Cruzeiro, no início da manhã desta quarta-feira (29), com Jorge Machado, empresário que cuida da carreira do jogador. O agente confirmou a informação ao Globo Esporte.

O acordo entre Cruzeiro e Sidnei foi firmado com Alexandre Mattos, diretor que não permaneceu no clube após a chegada da equipe liderada por Ronaldo. Mattos, inclusive, foi peça importante na negociação com o zagueiro, que tinha outras propostas na mesa.

O staff do jogador e o próprio atleta assinaram o documento com as condições para o acordo. O clube, por sua vez, fez o anúncio oficial nas redes sociais. Sem o cumprimento do vínculo, o jurídico de Sidnei tomará medidas judiciais. Bem avaliado em outros clubes, a redução salarial não é cotada pelo jogador.

Entre os nove jogadores contratados, Sidnei e Maicon, vindos do exterior e com outras opções no mercado, foram aqueles que tiveram acordos para maior remuneração. Todos os contratos, inclusive dos remanescentes da última temporada, estão sendo reavaliados pela gestão comandada por Ronaldo.