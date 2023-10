CTG Baita Chão mostra a força da gastronomia raiz no RS

Durante a 81ª Exposição Agropecuária de Alegrete, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), lançou o projeto de apelo turístico no município: “O Colégio de Tradições Gaúchas (CTG) Baita Chão, com foco na gastronomia e oficinas da tradição”.

Leonardo Cera, Diretor de Turismo da Prefeitura, citou que esse novo empreendimento surgiu a partir do Programa Municipal de Turismo Rural, uma iniciativa promovida pela Prefeitura em parceria com Sindicato Rural e SENAR-RS.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Caroline Figueiredo, comentou do apoio da secretaria colaborando para capacitar e organizar novos negócios na cidade, fomentando, inclusive, a economia criativa, a geração de renda e a valorização da identidade cultural regional nos produtos turísticos desenvolvidos.

O novo empreendimento é uma sociedade entre as empreendedoras Silene Carvalho e Fernanda Munhoz, que estão desenvolvendo o projeto há cerca de um ano. Fernanda citou que o projeto já participou de alguns eventos para testagens, entre eles o I Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira em Alegrete.

Entre os produtos que já foram trabalhados, Silene contou sobre a degustação do “Puchero Gaúcho”, um prato típico da culinária do Rio Grande do Sul, também de pães, bolos e licores à base de erva mate, além da história e do preparo do melhor chimarrão do pampa.