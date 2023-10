Professora Ana Cristina é vereadora por um dia na sessão no Porto dos Aguateiros

Na manhã da última quinta-feira (26), ocorreu de forma descentralizada no Porto dos Aguateiros, a sessão integradora da 20ª Semana da Câmara Municipal. A atividade somou-se à Prefeitura nos Bairros, ação de descentralização que é realizada pelo poder executivo.

Outro ponto que ocorreu durante a atividade foi o programa ” Vereador por um dia”. A professsora, Ana Cristina Nunes, com larga folha de serviços prestados às políticas de inclusão, com a especial dedicação à APAE, foi escolhida para exercer o cargo de Vereadora, quando fez um contundente pronunciamento relatando as dificuldades e as superações de quem milita pela inclusão.

A didática faz parte da semana especial da Câmara de Vereadores. Também estavam presentes o prefeito Márcio Amaral e o vice, Jesse Trindade, que saudaram os parlamentares que estavam conduzindo a atividade.

Fotos: reprodução