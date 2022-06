CTG Nico Dorneles comemora 45 anos de cultura e tradição no Passo Novo

Um CTG Tradicional do Distrito de Passo Novo, o Nico Dorneles, comemorou em abril seus 45 anos de atividades.

CTG Nico – Passo Novo – Alegrete

Com dependiam do alvará dos Bombeiros e fazerem reformas na sede, a festividade do aniversário foi realizada no domingo (5).

Pela manhã, aconteceu a missa crioula ministrada pelo Padre Vanderlei Jaques Almeida e a Ministra Helena Almeida.

Missa 45 anos do Nico Dornelles

Logo após, a comunidade do Passo Novo, de Alegrete e Manoel Viana lotaram a sede do Nico Dorneles para o churrasco, acompanhado de puchero e saladas.

Aniversário do Nico Dornelles

E para encerrar as comemorações dos 45 do CTG Nico Dorneles do Passo Novo aconteceu um chimarrão dançante com o conjunto Raça Xucra quando foi cantado o Parabéns à entidade tradicionalista.

Patronagem

A apresentação da invernada veterana do CTG Sentinela da Querência, de Santa Maria, foi um dos pontos altos das festividades do aniversário do CTG do Passo Novo.