Mulher passa horas de agonia em razão de agressões do namorado

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante pela Brigada Militar, na noite de domingo (5), no bairro Nossa Senhora da Conceição, Zona Leste, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada em decorrência de uma mulher que estaria ferida por agressões do companheiro.

O homem estaria a agredindo em via pública e a mulher tinha sido socorrida por vizinhos.

A vítima relatou aos policiais que desde o início da tarde de domingo, estava tentando fugir do namorado. Ela ressaltou que, ao sair pela primeira vez, por volta das 14h , ele a agarrou pelos cabelos e deu chutes a levando novamente para o interior da casa.

Já na residência, o acusado a intimidou com uma adaga, porém, à noite, a vítima conseguiu fugir e foi surpreendida pelo indivíduo que a agarrou e a agrediu em via pública com socos na boca e chutes na cabeça.

A mulher foi socorrida por vizinhos e a Brigada Militar acionada sendo que os policiais chegaram no endereço e prenderam o acusado.

O homem ao ver a guarnição tentou fugir, mas foi interceptado e levado à delegacia de Polícia de Alegrete. Em contato com Delegado de Polícia de Plantão foi determinado prisão em flagrante e o acusado encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.