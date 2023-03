Mariana Piccoli fatura a 2ª etapa do Gaúcho de Ciclismo de Estrada em Carlos Barbosa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A prova disputada em Desvio Machado, Carlos Barbosa, consagrou a alegretense Mariana Piccoli da equipe JP Bike Team de Santo Ângelo.

A atleta figurou no lugar mais alto do pódio ao vencer a prova na elite feminina. Na 1ª etapa, Mariana foi vice-campeã e provou que em 2023 segue como forte candidata pelo título entre as mulheres.

Traficante de 26 anos é preso em flagrante

Organizada pela Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), a 2ª etapa do Gaúcho de Ciclismo de Estrada contou com apoio da Administração Municipal, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de Carlos Barbosa e da equipe ABC Concresul, a prova disputada em horário noturno foi um diferencial.

A cidade de Alegrete ainda contou com mais dois ciclistas. Na elite masculina Erlan Aita/Apuana Team largou bem e se manteve no pelotão principal, porém com problemas mecânicos e um pneu furado a 20 minutos para a bandeirada final, forçou o atleta a desistir da prova. Na categoria Sub-23, o ciclista Uiliam Gonçalves/Apuana Team cruzou a linha de chegada em 5º lugar.

Fotos: reprodução