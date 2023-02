Share on Email

A comunidade do Distrito de Durasnal se prepara para o tradicional Rodeio do CTG Oswaldo Aranha.

Depois da Campereada Internacional esta é a maior festa tradicionalista do interior do Município. O 34º Rodeio do CTG Oswaldo Aranha será realizado de 10 a 12 de março na sede da entidade tradicionalista.

Provas artitíscas, culturais e campeiras vão movimentar o Rodeio que reúne centenas de pessoas entre tradicionalistas de todos o recantos de Alegrete.