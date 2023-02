Vereador Anilton Oliveira leva demandas de Alegrete a ministros que estarão em Hulha Negra

À tarde, o vereador alegretense se integra à comitiva. Ele levou demandas do Município que serão entregues aos Ministros. O pedidos ficam por conta das necessidades de abastecimento de água a comunidades do interior e também em relação a moradias.

Nesta quinta(23) o município de Hulha Negra, próximo a Bagé vai receber os ministros para avaliação da seca na Região.

Na comitiva, os ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta e Edgar Preto.

O governo anunciou 430 milhões para combater os efeitos da estiagem que afeta 300 municípios do RS pela terceira safra consecutiva.

Vereador Anilton Oliveira com vereador Flavius Dajúlia (PT) Hulh Negra

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional Waldez Góes, disse que dos municípios atingidos, 28 já apresentaram o seu plano de prioridade. Para atender os municípios foram disponibilizados 6,4 milhões que serão destinados para liberação de carros pipas e compra de cestas básicas.

O PAT entrou em contato com a Prefeitura para saber se alguém iria a Hulha Negra e a informação do gabinete do Prefeito foi de que não irá representantes do Poder Executivo.