Rádio Nativa de Alegrete é representada em Congresso Brasileiro de Radiodifusão

O 29° Congresso Brasileiro de Radiodifusão deste ano, organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), teve início na quarta-feira, 16, e término na sexta-feira, 18, em Brasília. O evento contou com a presença de importantes figuras políticas do Brasil, como o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e representantes do Ministério das Comunicações (MCom), tal qual o secretário de Radiodifusão da Pasta, Maximiliano Martinhão.

Em comemoração ao aniversário de 60 anos da ABERT e dos 100 anos do rádio do Brasil, a edição deste ano do congresso também reuniu empresários, profissionais do rádio e da TV e renomados comunicadores para discutir temas em alta no contexto atual: liberdade de expressão, gestão empresarial, inovação, publicidade, competitividade e convergência tecnológica.

Nos painéis apresentados por convidados nacionais e internacionais, estiveram presentes Milton Jung, radialista da Rádio CBN; Eduardo Oinegue, apresentador da Band; Roberto Araujo, CEO da Jovem Pan; Eugênio Sosa, presidente da Associação Internacional de Radiodifusão; Rodolfo Schneider, Diretor-Executivo de Jornalismo da Band; Samantha Schmütz, atriz da Globo; entre outros nomes de peso do rádio e da TV.

Representando a rádio Nativa no congresso, esteve presente o radialista João Baptista Favero Marques, o qual teve a oportunidade de comparecer a um dos eventos mais aguardados do ano no segmento da Radiodifusão, juntamente com colegas do Sistema Gaúcho de Rádio (SGR), do qual a Nativa faz parte. Além de poder conhecer comunicadores com trajetórias invejáveis, pôde se atualizar em relação à perspectiva do rádio para os próximos anos.

Com base no que foi falado nos painéis, pode-se ressaltar a importância do rádio em se moldar ao cenário tecnológico que se apresenta, não se prendendo, apenas, a uma única plataforma, mas navegando por cada uma delas. Entre os dados apresentados no evento, vale destacar a presença significativa do uso dos smartphones pela população mundial. Por meio desses dispositivos, as pessoas podem consumir conteúdos, que é onde está presente o maior bolo publicitário.

Outros dados que são pertinentes apresentar: segundo a ABERT, 83% das pessoas ouviram rádio nos últimos 30 dias; 57% dos ouvintes buscam informação; 55% buscam emoção; e 38% buscam companheirismo. Esses números comprovam relevância que o rádio continua tendo nos dias de hoje, sendo um veículo que contribui de diferentes formas na vida das pessoas, tendo sido crucial, por exemplo, durante a pandemia. Nesse período, precisamos ficar isolados em casa, e o rádio contribuiu significativamente com informação e entretenimento.

Por João Baptista Favero Marques