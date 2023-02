Ocorrências típicas de uma madrugada de Carnaval

A madrugada de Carnaval, na terça-feira, foi de patrulhamento ostensivo e algumas ocorrências que resultaram em mais uma noite sem incidentes graves.

Por volta das 2h, os policiais visualizaram dois indivíduos entrando em vias de fato, nas proximidades de um evento na região central.

Com o apoio de uma equipe da Guarda Municipal, os homens foram contidos e identificados. Os indivíduos de 38 anos e 41 anos, citaram que o desentendimento ocorreu devido a um deles ter ido tirar satisfação com o outro, alegando que o mesmo havia empurrado sua esposa.

Na discussão acabaram se agredindo. Os policiais realizaram um Termo circunstanciado no local.

Já, na sequência, durante patrulhamento nas imediações do evento, após solicitação de pedestres que estavam no local, um indivíduo de 20 anos foi abordado com uma faca com 20 cm de lâmina.

Ele alegou que a faca era para se defender dos desafetos e também foi realizado o registro da ocorrência.