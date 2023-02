Carnaval dos blocos resgatou a folia em Alegrete

Com a alegria proporcionada pelo Carnaval, é fácil fazer amizades e se tornar best friend de diversas pessoas durante o bloco. Mas algumas realmente duram mais do que a época de folia e viram parcerias para a vida toda. Assim, muitos descrevem que estão há anos unidos na alegria da arte que pulsa com o samba.

As quatro noites de Carnaval foram muito intensas e superaram as expectativas dos organizadores, segundo informaram Maysa Moreira e Diego Fagundes. Um evento que contou com mais de 15 mil pessoas entre todas as noites e encerrou com a participação da bateria da escola Imperatriz Praça Nova, entre outras atrações musicais.

Foram noites marcadas por uma programação diversificada, em que o público teve oportunidade de prestigiar bandas, DJs e baterias das escolas de samba.

Sem incidentes graves, a organização destacou que a festa contou com segurança privada e o apoio da Brigada Militar. Contudo, ocorreu a ressalva da BM à reportagem que a segurança privada não foi identificada de acordo com o número de participantes e, que a segurança de todos foi garantida, entretanto, não tem como a polícia que é para servir toda comunidade, ficar em um evento privado, com o efetivo local.

Contudo, tudo transcorreu com segurança e normalidade, deixando a festa ainda mais divertida!

Na 5ª edição, Maysa e Diego, mais uma vez, resgataram a alegria dos bons carnavais, com o tradicional desfile dos blocos de rua, ampliando ainda mais a inclusão de todas as idades e classes sociais em uma festa popular brasileira.

“Meu sentimento é de felicidade. Tivemos todas as noites com tranquilidade e diversão. Avalio que nossa missão foi cumprida, de resgatar o carnaval de verdade, o carnaval de blocos”, disse Diego.