Cuidado| Anúncio de carro em condições muito vantajosas já lesou muita gente

Na Delegacia de Polícia de Alegrete muitos golpes são registrados, entre eles, relacionados à venda de veículos nas redes sociais. O esquema fraudulento envolve a oferta de automóveis, principalmente modelos Celta e Gol, por preços muito abaixo do mercado, atraindo potenciais compradores em busca de negócios vantajosos. No entanto, as vítimas acabaram realizando pagamentos via Pix, transferindo metade ou até mesmo mais do valor solicitado, resultando em um prejuízo estimado entre 4 a 5 mil reais. Esse tipo de golpe tem se tornado frequente na cidade.

Os criminosos por trás desse golpe se aproveitam da ingenuidade e do desejo dos consumidores em encontrar negócios vantajosos na compra de veículos. Eles criam anúncios falsos nas redes sociais, geralmente com fotos e descrições atraentes, oferecendo carros populares a preços irresistíveis. Os modelos Celta e Gol são os mais utilizados, devido à sua popularidade e demanda no mercado.

A estratégia dos golpistas é convencer as vítimas de que estão fazendo um excelente negócio ao comprar um veículo por um valor muito abaixo do praticado. Além disso, eles utilizam técnicas persuasivas, como prometer uma forma de pagamento “mágica” ou vantajosa, que muitas vezes envolve o uso do Pix. Dessa forma, os criminosos induzem as vítimas a realizarem transferências de dinheiro antes mesmo de verem o veículo pessoalmente.

Após efetuarem o pagamento, as vítimas descobrem que caíram em um golpe quando percebem que o vendedor desapareceu, bloqueou os contatos ou simplesmente não entregou o veículo conforme acordado. Muitas vezes, as pessoas lesadas só conseguem tomar conhecimento da fraude quando tentam entrar em contato novamente para combinar a entrega ou obter a documentação necessária.