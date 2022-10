Cultura e ação social no aniversário de Alegrete

Em duas sessões, o Centro Cultural ficou lotado com crianças de mais de 10 escolas. A noite, foi a vez do projeto Giro Cultural, em um bate papo regado a muita música com Daniel Rodrigues e Ana Laura Dorneles. As atividades fazem parte da programação de aniversário do município numa realização do Sesc e Prefeitura.

Na tarde de terça-feira (18) foram entregues mais de 280 litros de leite. Resultado do montante arrecadado nas duas sessões do espetáculo “Serelepe e a Casa Mal Assombrada”.

Ex-presidiário diz ter quitado sua dívida com a sociedade, mas agora sente-se injustiçado

Na semana anterior o palhaço Serelepe fez uma visita aos três lares interagindo com os residentes em comemoração ao aniversário de Alegrete. Segundo os organizadores, foi muito importantes ir até eles com o teatro, pois eles não teriam condições de assistirem a apresentação no Centro Cultural e também merecem consumir arte.

As doações de leite foram entregues no Espaço Geriátrico Viver, Lar do Idoso Ari Vargas e Lar São Vicente de Paulo.

