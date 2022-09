Curso da Unipampa é reconhecido com nota máxima em avaliação do MEC

O comprometimento da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) com a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão resulta em mais um curso de graduação avaliado pelo Ministério da Educação (MEC) com o conceito máximo.

A nota 5 obtida pela Licenciatura em Letras – Português EaD no processo de reconhecimento do curso foi divulgada na última quarta-feira, 24 de agosto.

A avaliação ocorreu entre os dias 17 e 19 de agosto de 2022 e considerou três dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial, e infraestrutura.

Além disso, foram realizadas entrevistas com todos os agentes sociais, verificação documental e visita in loco. “A IES de fato apresenta excelentes condições para receber os discentes da região onde estão localizados os polos e possui um importante papel na região onde está situada a sua sede, na cidade de Jaguarão-RS”, afirma a Comissão de Avaliadores, por meio do Relatório de Avaliação.

Nas palavras do professor Maurício Vieira, atual coordenador do curso, é uma materialização de uma grande caminhada que iniciou em 2014 de um pequeno grupo que se formou para pensar na modalidade a distância.

“Hoje temos um curso com nota 5 – nota máxima –, que demonstra qualidade e excelência, sendo uma das primeiras experiências no Brasil de um curso com polos institucionais e polos com fomento UAB”, afirma Vieira.

O coordenador do curso agradece o empenho dos polos institucionais e da gestão da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) que não mediram esforços para que se conseguisse alcançar o objetivo. Vieira termina relatando de que é um esforço coletivo para sonhos formados, com dedicação de gestores, docentes, técnico-administrativos em educação e discentes.

Para o reitor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, a nota 5 representa a consolidação de um trabalho feito por muitas pessoas. “Mais uma vez a Unipampa mostra a excelência de seu quadro de servidores obtendo esse reconhecimento na avaliação”, afirma o dirigente. Roberlaine destaca ainda: “É a consolidação de um trabalho de excelência, de uma equipe abnegada e dedicada da Unipampa”.

O curso de Licenciatura em Letras – Português da Unipampa, na modalidade a distância, possui duração mínima de oito semestres, com carga horária total de 3.245 horas.

A graduação possui como objetivo habilitar professores/as em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, por meio de uma formação acadêmica reflexiva, propositiva e autônoma, para atuar na docência da Educação Básica.

O curso é ofertado pelos polos institucionais Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão e Santana do Livramento e pelos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Cacequi, Esteio, Faxinal do Soturno, Hulha Negra, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul e São Sepé.