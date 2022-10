Curso de Alimentos do IFFar capacita militares de Alegrete

Entre os meses de junho a setembro, a Coordenação do Curso de Tecnologia em Alimentos (TA) ofertou mais uma edição do Curso de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

O curso foi ministrado pelos professores de TA, com a colaboração dos alunos do curso, durante quatro encontros realizados no 10º Batalhão Logístico.

Essa edição da capacitação foi direcionada aos 25 militares do 10º Batalhão Logístico e que atuam com manipulação de alimentos.

O encerramento das atividades aconteceu no Campus Alegrete, onde os participantes realizaram atividades práticas nas LEPEPs Agroindústria, Laboratório de Microbiologia e Padaria e Refeitório.

O Curso de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação tem o objetivo de capacitar, na aplicação das boas práticas nos processos de manipulação e produção de alimentos.

Todos os profissionais interessados e que atuam no setor de serviços de alimentação do município de Alegrete, para cumprimento da Portaria Estadual 078/2009, que Aprova Lista de Verificação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação, as normas para Cursos de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação e dá outras providências como também a Portaria 01/2019 da Secretaria Municipal da Saúde, que disciplina a regulamentação do Curso de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação.

A capacitação também orienta e alerta os manipuladores de alimentos no tocante aos cuidados higiênico-sanitários básicos com os alimentos, como forma de prevenir doenças transmitidas pelos alimentos, além de oportunizar aos estabelecimentos produtores de alimentos do município.

Além da adequação à Portaria Estadual 078/2009, uma vez que ainda não há a oferta regular do curso no município. O curso também atende a demanda das Secretarias de Saúde e Agricultura de Alegrete, quanto à oferta de treinamento nas Boas Práticas para Serviço de Alimentação e oferece aos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria, do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete, a oportunidade de atuarem como bolsistas em serviço da comunidade Alegretense e propagarem os conhecimentos adquiridos na graduação.

