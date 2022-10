Operação reforçada reinicia buscas por idoso desaparecido no Rio Ibicuí

Na manhã desta terça-feira(4), além dos Bombeiros civis, de Itaqui, e o grupo de mergulhadores do 4° BBM/Santa Maria, integrantes da Marinha de Uruguaiana, vão se unir nas buscas ao idoso desaparecido nas águas do Rio Ibicuí, desde o último sábado(1º).

Antônio Pereira Dias, residia sozinho e desapareceu depois de sair da balsa em direção à sua residência, às margens do Rio, na localidade do Mariano Pinto, interior de Alegrete.

Segundo informações dos Bombeiros Civis de Itaqui, uma equipe realizou buscas no domingo(2), depois que foram comunicados de que os moradores das imediações da Balsa do Mariano Pinto, tinham localizado o barco que Antônio estava, à deriva, às margens do Rio Ibicuí.

“Acredita-se que ele possa ter caído na água ao tentar fazer o motor do barco funcionar. Mas esta, é uma possibilidade” – disse o Bombeiro Civil à reportagem.

Ele acrescentou que filmagens dão conta de que Antônio realizou compras, entrou no barco e seguia em direção à residência, isso no sábado. Já no domingo, o barco foi encontrado à deriva com os documentos e os pertences do idoso, pelos moradores.

De acordo com a presidente da AMMAI, Elaine Londero, o idoso reside sozinho e estaria retornando para casa. Todos estão apreensivos.