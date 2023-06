Curso de capacitação vai preparar familiares de portadores de autismo

A Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência (SAAIA) está promovendo uma importante capacitação online voltada para familiares de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em parceria com o Projeto TEApoio e o TEAcolhe, iniciativa do governo do Rio Grande do Sul. O evento está marcado para o dia 06 de junho das 9h às 10h30min.

A SAAIA, reconhecida pela sua atuação no apoio a crianças e adolescentes com necessidades especiais, percebeu a importância de fornecer suporte e informações qualificadas às famílias que convivem com o TEA. Nesse sentido, uniu forças com o Projeto TEApoio, que busca disseminar conhecimentos sobre o Transtorno do Espectro Autista, e o TEAcolhe, programa do governo estadual voltado para a inclusão de pessoas com TEA.

A capacitação, que será realizada de forma online, é uma oportunidade valiosa para que os participantes adquiram conhecimentos teóricos e práticos sobre o TEA, além de trocarem experiências e esclarecerem dúvidas com profissionais especializados. A iniciativa também busca promover a conscientização sobre a importância da inclusão e do acolhimento das pessoas com TEA na sociedade.

É importante ressaltar que as vagas são limitadas portanto quem tiver interesse deve acessar o link pelo e-mail [email protected]. A capacitação será conduzida por uma equipe multidisciplinar de profissionais da SAAIA, que possuem experiência na área de inclusão e no atendimento a pessoas com TEA. A parceria entre a SAAIA, o Projeto TEApoio e o TEAcolhe reforça o compromisso em promover a inclusão e o bem-estar das pessoas com TEA, bem como o apoio necessário às suas famílias. A união dessas entidades representa um esforço conjunto para disseminar conhecimento, fornecer suporte e criar uma rede de apoio sólida, visando à construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora.