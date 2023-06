DTG do Juventude ganha título e vai com muita motivação para o Juvenart

Share on Email

No último final de semana, a Invernada DTG Juventude participou de um grande concurso de danças em Caçapava, onde alcançou resultados brilhantes, conquistando dois títulos importantes. Com muito orgulho e dedicação, o grupo alcançou o segundo lugar em danças tradicionais e o primeiro lugar na categoria de melhor coreografia.

Essa participação marcante no concurso foi extremamente produtiva para a Invernada DTG Juventude, uma vez que há bom um tempo não participava de eventos dessa natureza. Agora, com o sucesso obtido, o grupo está se preparando para um desafio ainda maior: o concurso estadual Juvenart, que ocorrerá em julho, na cidade de Restinga Seca.

O Juvenart é um evento renomado que reúne mais de 100 invernadas, e no ano passado, a Invernada DTG Juventude conquistou a oitava colocação. Para este ano, o grupo está empenhado em superar essa posição e conquistar um novo título.

Nos últimos meses, a Invernada DTG Juventude trabalhou intensamente em sua preparação para o Juvenart. Além de ensaios e treinos constantes, o grupo organizou uma série de ações para arrecadar fundos e contar com o apoio da comunidade. Realizou rifas, eventos gastronômicos como risotos e pucheiros, bingos e diversas outras promoções.

Nesse sentido, a Invernada DTG Juventude busca o apoio de todos que estejam dispostos a ajudar a concretizar esse sonho. Se alguém deseja contribuir e se tornar um apoiador da invernada, entre em contato com a coordenação do grupo.

Com a união e colaboração de todos, a Invernada DTG Juventude poderá representar sua comunidade com orgulho e competir no Juvenart de forma ainda mais preparada e confiante.