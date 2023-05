Dia do Desafio: muita gente movimentou o corpo em Alegrete

Atletas realizaram corrida, às 6h, em frente ao SESC e ciclistas realizaram trilha de 25km em estrada do interior. Houve aulão de ginástica, de natação, tudo dento do espírito do Dia do Desafio. Um grupo da Câmara de Vereadores participou com alongamento e caminhadas pela Praça Getúlio Vargas. À tarde, militares de unidades de Alegrete, também se inseriam com prática de atividades físicas na Praça Getúlio Vargas.

No meio da tarde, 922 militares, de todas as unidades militares da cidade acompanhados de seus comandantes realizaram mais de 30 minutos de exercícios físicos na praça Getúlio Vargas. Integrantes do Sesc acompanharam todas as atividades do Dia do Desafio em Alegrete.

Como em outros anos, o DDD também é sinônimo de solidariedade. Em todos os pontos de ações, haverá coleta de doações de leite UHT, que também podem ser entregues em escolas do Senac e Sindicatos filiados à Fecomércio-RS. Os alimentos serão distribuídos a entidades assistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do programa Mesa Brasil Sesc. Em 2022, foram arrecadados mais de 8,4 mil litros de leite e mais de 1,4 milhão de pessoas foram mobilizadas no Estado durante o Dia.