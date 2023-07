Rosas de Ouro realiza seu primeiro grande evento como escola de samba

Share on Email

Há mais de dois meses, uma nova e promissora escola de samba surgiu para engrandecer o Carnaval. O Bloco Rosas de Ouro, que já possui uma longa história de tradição nos carnavais locais, tomou uma decisão ao se tornar oficialmente uma escola de samba. Sob a liderança do presidente José Grorski e do vice Vladimir Duarte Peres, a agremiação busca balançar a comunidade da usina, Eurípides Brasil Milano e Zona Central com suas atividades e eventos.

Desde que adquiriu o “status” de escola de samba, a Rosas de Ouro tem sido muito bem aceita pela comunidade e pelas coirmãs. A agremiação já demonstrou sua dedicação realizando diversas ações que promovem a interação e a alegria entre os moradores.

Entre os eventos promovidos, destacam-se um risoto, uma pastelada e, mais recentemente, um bingo que foi um sucesso.

Agora, o Bloco Rosas de Ouro prepara-se para sua apresentação oficial como escola de samba, que promete ser um evento marcante. No dia 4 de agosto, no Clube Caixeral, a partir das 21h30, a agremiação realizará seu primeiro Baile Verde Rosa, um evento que promete muita animação e descontração. Os ingressos estão à venda por R$ 15,00 antecipadamente e R$ 20,00 na hora. Para aqueles que desejam aproveitar a noite com ainda mais conforto, mesas estão disponíveis por R$ 100,00.

A apresentação contará com atrações locais, estaduais e nacionais, proporcionando uma festa repleta de música e dança. Entre os artistas confirmados estão Daniel e Banda, Cesinha Poa e Emerson Dias, este último, cantor oficial da escola de samba Salgueiro, trazendo um toque especial do Rio de Janeiro para o Carnaval de Alegrete.

Os ingressos estão à venda em diversos locais da cidade, incluindo Kamana, Avenida Bar, Banca da Lizi e Lancholandia. Com tanta dedicação e entusiasmo, a escola Bloco Rosas de Ouro promete abrilhantar mais ainda o carnaval de 2024, quando espera desfilar na avenida e mostrar ao público toda a energia e paixão pelo samba. Em breve, novos eventos serão anunciados.