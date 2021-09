Curso intensivo gratuito para o Enem abre inscrições limitadas

Share on Email

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através do Centro Profissionalizante Nehyta Ramos, informa que dispõe de vagas para o Preparatório Quero-Quero para o Curso Intensivo de Redação para o ENEM. O curso é preparatório para o ENEM e as inscrições estão abertas desde o dia 15/09, das 08h às 12h, na secretaria do CP Nehyta Ramos.

A documentação necessária para a matrícula é:

Cópia do RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, atestado de matrícula ou histórico escolar.

Menores de 18 anos deverão comparecer acompanhados do responsável.

Maiores informações pelo telefone: (55) 3961-1660.