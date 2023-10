Curso Sargento Anderson abre preparatório para o concurso da Prefeitura de Alegrete

O Curso Sargento Anderson – CSA, com sedes em São Gabriel e Rosário do Sul e neste ano de 2023 chegou na cidade de Alegrete, oportuniza o melhor preparatório da região para o concurso da Prefeitura de Alegrete.

Com aulas presenciais, a sede na 3ª Capital Farroupilha do Curso Sargento Anderson, está situada na Gaspar Martins nº 55, sala 103, térreo, junto da Faculdade Unidombosco, bem no centro, na cidade de Alegrete, no Calçadão Hélio Ricciardi.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 9 , às segundas-feiras, das 19h às 20h30min, durante o mês de outubro, no Calçadão 55.

O custo da inscrição é de R$ 70 (Setenta Reais), sendo o valor total do curso fixado em R$ 995 e pode ser parcelado em até 5 x de R$ 199. O valor à vista tem desconto e custa R$ 799.

O início do curso está previsto para o dia 1º de novembro de 2023, e encerra no dia 29 de fevereiro de 2024. (mínimo de alunos para iniciar o curso: 40 alunos).

Contato e mais informações pelo Whats: (55) 9 9928-7006 ou 9 9998-4061. Para conhecer mais o curso, acesso o instagram @curso.sgtanderson