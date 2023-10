Polícia Civil age contra o crime: três armas de fogo apreendidas em Alegrete

As ações foram desencadeadas em cumprimento de dois mandados de busca, um em uma casa localizada no bairro Nova Brasília e outro em uma propriedade rural na região do Durasnal, ambas situadas em Alegrete.

Durante as buscas, três armas de fogo e munições em situação irregular foram apreendidas. Duas das armas e as munições estavam na primeira residência, enquanto a terceira arma longa foi encontrada na propriedade rural. As apreensões foram realizadas no contexto de um inquérito policial que investiga crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo. O investigado pelo crime de ameaça não estava presente nos locais durante o cumprimento dos mandados, mas uma testemunha foi ouvida no processo.

Vale ressaltar que as armas não estavam registradas em nome do investigado ou de qualquer um dos moradores das residências onde foram encontradas. Além das armas e munições, placas de veículos suspeitas de serem objetos de clonagem também foram apreendidas durante a operação.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a segurança da comunidade e informa que as investigações relacionadas a esse caso continuarão, visando esclarecer completamente os fatos ocorridos. Para colaborar com informações, a população pode entrar em contato com a Polícia Civil em Alegrete, garantindo o sigilo da denúncia, por meio dos números (55) 34270318 (plantão) ou (55) 984511689 (WhatsApp).