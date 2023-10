Moradores sinalizam fios de telefone soltos em Alegrete

Algumas pessoas tomaram a iniciativa de sinalizar o local com sacolas de plástico para alertar os motoristas e, especialmente, os motoqueiros sobre o risco iminente de acidentes. A situação é agravada quando veículos mais altos atingem os fios, que estão posicionados em nível baixo, causando perigo às pessoas que trafegam na região.

A Guarda Municipal foi informada sobre a situação e compareceu ao local para tomar medidas imediatas, sinalizando a via e implementando precauções para evitar acidentes.

É relevante mencionar que há uma colaboração em andamento entre as empresas de telefonia da região e a RGE para remover esses amontoados de fios de telefones das ruas da cidade. Embora em algumas regiões os fios tenham sido retirados, o progresso não foi tão significativo quanto esperado. No entanto, as empresas estão comprometidas em retomar as operações em breve, buscando solucionar de forma definitiva esse problema recorrente.