Cursos internacionais gratuitos parte I: Universidade de Harvard

Estudar em outro país está fora do alcance de inúmeras pessoas, inclusive da maioria dos jovens. Porém, diante do cenário pandêmico, as universidades abriram os olhos e investiram nos cursos EAD. Cursos à distância são ótimos para quem trabalha e não tem tempo de comparecer às aulas presenciais, facilita a formação e a vida dos estudantes em geral. Com o aumento da taxa de desemprego, a concorrência na busca de trabalho aumentou, cursos profissionalizantes tornaram-se mais importantes do que nunca e todos sabemos que uma universidade internacional no currículo abre várias portas. Visto isso, confira algumas informações sobre os cursos dessa renomada universidade:

ONDE ENCONTRAR OS CURSOS?

Todos os cursos estão presente em uma plataforma chamada HarvardX. São mais de 100 cursos em diversas áreas disponíveis para ajudar dar aquele up no currículo.

HARVARDX

Uma iniciativa da universidade com o objetivo de crar experiências de aprendizado online. Foi lançada junto com a plataforma edx que é uma organização sem fins lucrativos fundada por Harvard e MIT. A ideia dessa criação é disseminar conhecimento para o mundo inteiro.

CERTIFICADO

Todos os cursos presentes na plataforma são gratuitos, o aluno terá livre acesso aos materiais e aulas. Porém, quem quiser receber o certificado para garantir a comprovação, precisa pagar uma taxa. Os preços variam de acordo com a área do curso, não havendo um valor fixo. Os certificados podem ser pagos ou parcelados nos cartões de crédito ou pagos à vista no boleto.

ÁREAS DOS CURSOS DISPONÍVEIS

– Artes e Design

– Negócios e Gestão

– Ciência da Computação

– Ciência de Dados

– Desenvolvimento Educacional e Organizacional

– Ciência Ambiental

– Governo, Leis e Política

– História

– Humanidades

– Matemática e Análise de Dados

– Medicina e Saúde Pública

– Religião e Espiritualidade

– Ciência e Engenharia

– Ciências Sociais

Para inscrição e visualização dos cursos, acesse o link a seguir: https://www.edx.org/school/harvardx?source=aw&awc=6798_1636484110_9343e2b0672a1c1e8aacdf9ed8a7c76d&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-link&utm_term=592915_Est%C3%A1gio+Online